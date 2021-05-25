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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقاما من موظفي السرفيس.. إحالة 3 متهمين بحرق جراج حي العجوزة للمحاكمة

حي العجوزة
حي العجوزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 متهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بإلقاء زجاجات مولوتوف، وإشعال النيران في جراج حي العجوزة انتقاما من موظفي السرفيس لقيامهم بمصادرة توك توك يمتلكه أحد المتهمين وتوقيع غرامة 1500 جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بحدوث انفجار بجراج حي العجوزة واشتعال النيران في سيارة "كهنة" مركونة به، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص ومناقشة مشرف الأمن قرر إلقاء 3 أشخاص زجاجات مولوتوف من أعلى كوبري 15 مايو بجراج الحي. 

شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتوصلت التحريات بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد هاني شعراوي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة لمرتكبي الواقعة حيث تبين أنهم 3 شباب وأن أحدهم اتفق مع الآخرين على إشعال النيران في جراج حي العجوزة انتقاما من موظفي سرفيس الجيزة لفرضهم غرامة مالية بلغت حوالي 1500 جنيه لعدم امتلاكه أوراق ملكية للتوك توك ولم يتمكن السائق من دفع المبلغ فقاموا بحجز التوك توك منه في الجراج المخصص للحي. 

شرحت التحريات أن السائق تمكن من جمع المبلغ واستلام التوك توك الخاص به ولكنه قرر الانتقام فاستعان بصديقيه وألقى كل منهم زجاجة مولوتوف من أعلى كوبري 15 مايو على الجراج ما أدى  لانفجارها واشتعال النيران وتلفيات بسيطة في سيارة مركونة تابعة لشركة سياحة. 

ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم عمر فاروق رئيس مباحث الدقي القبض على المتهمين تمت إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حينها حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة الحرق العمد، وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان وتحديد أسبابه كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي اسفرت ارتكاب المتهمين للجريمة. 

إحالة 3 متهمين للمحاكمة جراج حي العجوزة موظفي السرفيس

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