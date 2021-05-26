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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أن نقول للضيف "زارتنا البركة"؟ علي جمعة يوضح

هل يجوز أن نقول للضيف
هل يجوز أن نقول للضيف "زارتنا البركة"

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤالا، يقول صاحبه: "هل يجوز أن نقول للضيف “زارتنا البركة”؟".


وأجاب الدكتور علي جمعة، على السؤال، خلال فيديو عبر صفحته على “فيس بوك”،: “نعم يجوز؛ فهذا من كرم الضيافة”.

 

وأضاف “ جمعة” أنه لن يؤمن من لم يكرم ضيفه، حيث قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه”.

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وأوضح مفتي الجمهورية السابق، أن كرم الضيافة وهذا الترحاب بالضيف؛ من علامات الإيمان.


وذكر أن تلك العبارات لن تجدها في لغات العالم، غير لغات العرب، وهذا من التشبع بالعقيدة وتحويلها إلى برنامج عمل يومي يؤثر حتى في اللغة.

 

حكم قول زارنا النبي للضيف

قال علي جمعة ردا على سؤال "هل يجوز قول "زارنا النبي" للضيف؟" نعم يجوز حيث إن الناس حولت حبها للنبي- صلى الله عليه وسلم-، وشأن تعظيمه في القلوب إلى مثل تلك العبارات التي تخللت في الوجدان المصري، فإذا زارهم عزيز؛ شبهوه بزيارة النبي لهم.

 

وأضاف علي جمعة، أن في ذلك التشبيه؛ تعظيم لسيدنا رسول الله، لأن الشخص لم يجد من العبارات ما يعبر بها عن مدى سعادته بزيارة هذا العزيز سوى أن يشبهه بذلك، وكأنه قد هلَّ عليه رسول الله ودخل عليه فيقول له "زارنا النبي" يعنى كأنه قد زارنا النبي.


وتابع علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على "فيس بوك، أن هذا من تحويل العقائد إلى برامج عمل تؤثر في العبارات واللغة وقواعد التفكير المستقيم والحياة الاجتماعية.


وأشار مفتي الجمهورية السابق، إلى أننا كنا نجد البائعين الجائلين منذ 50 سنة، وهم ينادون على سلعتهم بالصلاة على النبي، فيقول البائع “يا جمال النبي”، وكأن جمال سلعته ذكره بجمال المحبوب، وذلك المحبوب لدى الكافة هو سيدنا النبي، ثم بعد ذلك يذكر أنواع السلع الت يقوم ببيعها.


وأوضح “جمعة ” أننا لا نجد في العالم هذا إلا في الجو المصري عندما تشبع بالإسلام، فيقول “يا أخي صلى على النبي” حتى ذكرها المسلم وغير المسلم، وعندما يجد شخصا في حالة غضب يقول له “طيب ما تصلي على النبي”.


وذكر أن هذا الوجدان وهذا التشبع بعقيدة المسلمين أمر نراه ولكن بدأ السؤال عنه عند جاءت النابتة الذين لا يعرفون الحب وبدأوا يسألون هذا.

زارتنا البركة علي جمعة الضيف إكرام الضيف فتاوي وأحكام الإيمان

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