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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن 13 موقع بالمحافظة

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

صدى البلد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمركز رعاية طفل قلتة بحي غرب مدينة أسيوط وذلك ضمن 13 مركز تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم .. رافقه خلال الزيارة محمد بشير رئيس حي غرب والدكتورة أماني ألبرت مدير المركز الصحي.

تحرير 4428 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية وغلق المحلات في أسيوط


حيث اطمئن محافظ أسيوط على انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة وإتباع خطوط السير المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعامل العاملين مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح منوهًا إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل حيث يتم تطعيمه بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.


والتقى المحافظ بعض المواطنين عقب حصولهم على التطعيم بالمركز مشيدًا بإقبالهم على التسجيل والحصول على اللقاح مشيرًا إلى استمرار جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 13 مركزًا التي تم تحديدها بمراكز المحافظة هي (المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق - مستشفى الايمان العام بالأربعين بحي غرب - وحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي " - وحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج "طريق أسيوط – سوهاج الزراعي" - مقر المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم بحي غرب - مقر شركة البترول بجحدم - مركز صحة ديروط - مركز صحة منفلوط - مركز صحة أبنوب - مركز صحة الفتح - رعاية طفل قلتة بحي غرب - مركز صحة البدارى) بالاضافة إلى مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر بمعمل PCR بمستشفى الصدر وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.


كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح 

 

وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) 

 

ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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