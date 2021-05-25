إحالة أوراق متهمين لفضيلة المفتى قتلا عاملين في قنا

خلال مشاجرة عائلية



قررت محكمة جنايات قنا، إحالة اوراق متهمين، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامها لقتلهما عاملين بقرية المحروسة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى و أحمد عبد الحي قورة، و أمانة سر صلاح فراج، و علاء سلوك.

ترجع وقائع القضية ليوم ٣ يونيه ٢٠١٨، حيث نشبت مشاجرة بين عائلتى "القواسم و خليل" بسبب خلافات الجيرة وتم إجراء صلح بينهم وبعد ٣ سنوات من الصلح تجددت الخصومة مرة أخرى، اثر قيام كلا من: ثابت محمد راوى و نجليه على و أحمد و ممدوح فتحى راوى من أبناء عائلة القواسم بقطع الطريق أمام أبناء عائلة خليل.

و تبادل الطرفين إطلاق النار، مما أسفر عن مصرع كلا من: خليل متولى خليل ٥٣ عاماً و على متولى خليل وإصابة اثنين آخرين.

و أحيل المتهمين لمحكمة جنايات قنا، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و قضت المحكمة بإحالة أوراق كلا من: ثابت محمد أروى و ممدوح فتحى راوى لفضيلة مفتى الجمهورية، وتحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو للنطق بالحكم على جميع المتهمين.