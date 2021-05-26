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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ضبط 3760 قضية..

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي

سرقة التيار الكهربائى
سرقة التيار الكهربائى

قادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة عدة حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 3760 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

 

وفى هذا الصدد، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون بعد أن وافق مجلس النواب السابق على تعديلات قانون الكهرباء، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ،

 

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ضبط 3760 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

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10 سنوات لـ توفيق الأوضاع .. أبرز تعديلات قانون الكهرباء الجديد

 

حبس وغرامة  100 ألف جنيه

 

ونصت المادة 70 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية :

 

1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 2- علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

 

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

فيما تنص المادة "71" علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائي . 

 

 

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