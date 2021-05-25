فشل في اغتصابها فقتلها.. ضبط قاتل طفلة بأسوان وحبسه على ذمة التحقيقات

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان اليوم حبس "ماسح أحذية " متهم بقتل طفلة يبلغ عمرها 14 سنة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد محاولته التعدى عليها جنسياً.

كان قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، قد كشف عن تفاصيل مقتل طفلة 14 سنة، حرقا فى شقة بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وتبين أن أبن خالة المجنى عليها ارتكب الواقعة بعد فشله فى اغتصابها، حيث استغل تواجدها بمفردها واقتحم الغرفة وحاول اغتصابها، لكنها قاومته فضربها بشومة ثم وضع كمية من الملابس فوقها وأحرقها.

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وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز كوم أمبو بتاريخ 21 مايو الجاري، بنشوب حريق بغرفة نوم بشقة كائنة بالطابق الثالث بعقار بدائرة المركز مُستأجرة ربة منزل، 37 سنة، أرملة، وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وما نتج عنه من وفاة ابنة مستأجرتها (14 سنة) وتفحم جثتها، وحدوث تلفيات بمحتويات الغرفة، وما قررته والدة المتوفاة بحدوث الواقعة حال توجهها لزيارة شقيقتها بذات القرية.

وأسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المجنى عليها، ماسح أحذية، 21 سنة مقيم بذات القرية.

وباستهدافه بمأمورية برئاسه قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، اعترف بقيامه بالتوجه للشقة سكن المجنى عليها مستغلاً تواجدها بمفردها محاولاً التعدى عليها، إلا أنها قاومته وأحدثت به إصابات، قام بالتعدى عليها بعصا كانت متواجدة بحجرة نومها فأُغشى عليها، فجمع كمية من الملابس ووضعها حولها وأضرم النيران بها، وانتظر حتى تأكد من إمساك النيران بها وبالحجرة ولاذ بالهرب ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد قام بتدشين مشروع تحديث السيرفيس لأهالى منطقة خورعواضة بعدد 24 ميكروباص كمرحلة أولى من أجمالي ٥٠ سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وبنفس تعريفه الأجرة ١،٧٥ قرش.

جاء ذلك فى إطار خطة محافظة أسوان لتحديث النقل الجماعى وخاصة بالمناطق والأحياء الشعبية ووسط الأنغام والأغانى الفلوكلورية والتراثية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، وبحضور عمران أحمد رئيس البنك الزراعى المصرى بأسوان وقيادات المحافظة والبنك .