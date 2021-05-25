حياة كريمة تنفذ 32 مشروعا للصرف الصحي في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء تنفيذ 32 مشروعا للصرف الصحي المتكامل " شبكات انحدار ـ محطات رفع ـ خطوط طرد " بالقرى المستهدفة بنطاق المحافظة، ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ".

ووجه المحافظ بالتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لإنجاز تلك المشروعات والانتهاء منها وفقا للبرنامج الزمني المحدد .

وأوضح محافظ سوهاج أنه في مركز المنشاة تم البدء في 7 مشروعات للصرف الصحي بقرى "الزوك الشرقية، والحريزات الغربية، وروافع العيساوية، والباجية، والعنبرية، والبواريك، وجزيرة المنتصر، والزارة، والهماص، وخارفة المنشاة "، وفي مركز دار السلام تم البدء في 3 مشروعات بقرى " أولاد سالم بحري، وأولاد طوق غرب، والبلابيش بحري".

وأشار المحافظ إلى أنه في مركز البلينا تم البدء في 4 مشروعات بقرى " الحرجة بالقرعان، والإصلاح، والسلماني، والحجز"، وبالنسبة لمركز المراغة فقد تم البدء أيضا في 4 مشروعات صرف بقرى " نجع طايع، وبهتا، والسمارنة، والشيخ يوسف ".

ولفت إلى أنه في مركز طما تم البدء في 3 مشروعات بقرى "تل الزوكي، ونزلة الزوك، والشيخ عمار".

وأضاف"الفقي" أنه في مركز ساقلتة تم البدء في 4 مشروعات بقرى "الكتكاتة، والرياينة، والفراسية، ونجوع واصل"، لافتًا إلى أنه في مركز جرجا تم البدء في 4 مشروعات بقرى " بندار الرملية، والعوامر قبلي، والبربا، وخارفة جرجا ".

IMG-20210525-WA0048

IMG-20210525-WA0045

IMG-20210525-WA0042