أستاذ موارد مائية: على الاتحاد الأفريقى الإسراع فى عودة مفاوضات سد النهضة

قال الدكتورعباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التقارب المصري السوداني تحديدا من نوفمبر الماضى غير مسبوق تخلله ثلاثة مناورات عسكرية على أعلى مستوى آخرها "حماة النيل" .

وأكد أن هذا التقارب رسائل لأثيوبيا وغيرها من الدول التى يمكن أن تهدد مصالح مصر والسودان والتقارب كان موجودا منذ سنوات فى جميع المجالات لكن التقارب العسكرى يحدث لأول مرة خلال ستة أشهر 3 تدريبات.

وأضاف “شراقى” فى تصريحات خاص لـ"صدى البلد" مصر والسودان متفقين تماما على رفض التخزين الثانى لسد النهضة بدون الوصول لاتفاق مما يقوى موقفهم أمام أثيوبيا ، كما أنهما متمسكين بالمفاوضات مع الاتحاد الأفريقى واقترحا تعديل فى منهج التفاوض بحيث تصبح اللجنة الدولية المراقبة أن تكون وسيطة أو يكون لها دور فعال فى المفاوضات بعد أن كانت إثيوبيا ترفض تدخل اللجنة فى المفاوضات.

وأشار" الخبير المائى " أن الاتحاد الأفريقى حاليا يدرس عودة المفاوضات مع بعض التعديلات أن يكون للجنة الدولية دور ويقترحون حلولا وسطية وهنا يمكن الوصول لاتفاق مع إثيوبيا.

ونوه أن الاتحاد الأفريقى وممثلة رئيس الكونغو الديمقراطية زار مصر والسودان وإثيوبيا والمبعوث الأمريكى كان موجود الأسبوع الماضى فى مصر وبذلك يكون هناك تحركات لكننا نحث الاتحاد الأفريقى بالإسراع فى عودة المفاوضات والوصول لاتفاق شامل لأن الوقت محدود للغاية متبقية أسابيع قليلة على لأن إثيوبيا مستمرة فى عمل الإنشاءات الهندسية للتخزين الثانى .

وطالب الاتحاد الأفرقى بالإسراع فى استئناف المفاوضات لأنه إذا تم التخزين سيصعب ان نأخذ أو نتفاوض مع إثيوبيا وسيكون السد حامى لنفسه لأن العمل العسكرى سيضر السودان وليس إثيوبيا .