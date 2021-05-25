مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

استقر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” على توجيه الشكر وإقالة 5 مديرين في مناصب هامة داخل الكاف كنوع من أنواع إعادة الهيكلة داخل جدران الكاف بعد تولى الجنوب إفريقي موتسيبي رئاسة الكاف .



ويأتى على رأس هؤلاء الراحلين عند جدران الكاف ، عبدالله مصطفي مدير الإلتزام وأشتا صالح مدير الشئون القانونية وشريف الخادم المدير المالي للكاف وكذلك إقالة مدير الشئون الإدارية HR ومدير الحسابات مع توجيه الشكر إلي 10 موظفين آخرين أبرزهم سكرتير مكتب رئيس الكاف ونائب مدير الحسابات وعدد من الموظفين .



وعلى الجانب الأخر ، قرر “ كاف ” تطبيق خاصية تقنية الفيديو “ الفار ” فى مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلى ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل باستاد حمد بن جاسم بالدوحة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 28 مايو الجاري والتي تجمع بين الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي ونهضة بركان حامل لقب كأس الكونفيدرالية.

ويدير الجزائري مصطفى غربال اللقاء حكماً للساحة بمعاونة عبد الخالق تشيال وموكرين جراوري فيما يجلس عبد الرحمن بن الجاسم حكما للفيديو.

ويأمل " الكاف " فى خروج مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في أفضل شكل ممكن ، وتكون مباراة قوية بين الفريقين تليق بسمعة ومكانة الكرة الإفريقية فى كل مكان.



وقرر الكاف خضوع الأهلي ونهضة بركان لنظام الفقاعة الطبية قبل المباراة بثلاثة أيام "٧٢ ساعة" وهو ما يشير إلى وصول الفريقين إلي قطر في موعد أقصاه ٢٥ مايو؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما قرر الكاف خضوع الفريقين إلي مسحة طبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وذلك قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة.



ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الماضية بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف ، بينما فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفيدرالية عقب تغلبه على بيراميدز فى المباراة النهائية بهدف دون رد .



