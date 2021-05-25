فاروق حسني يستقبل سفير اليابان والممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر بمتحفه.. صور

استقبل الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، السيد ماساكي نوكي سفير اليابان في مصر، والسيد يوشيفومي أمورا ‎الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، في مؤسسة فاروق حسني الفنية بالزمالك.

وتجول الحضور في متحف المؤسسة، وشاهدوا فيها الأعمال الفنية المميزة والقطع الجمالية المتنوعة، الموجودة بالمتحف.

أعرب السيد اومورا عن سعادته لزيارة المتحف، ورؤية ما يعرضه المتحف من لوحات للعديد من كبار الفنانين التشكليين، والكتب والاعمال الادبية وغيرها من المؤلفات لكبار الكتاب بالعالم العربي والغربي.

كما أشاد بالدور التي تقوم به المؤسسة بقيادة الدكتور فاروق حسني فى تشجيع الابداع ومكونات الثقافة من خلال المسابقات والجوائز المقدمة فى مجالات عديدة للفنون.

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