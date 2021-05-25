بيان سعودي عاجل بشأن مكافحة المخدرات في المملكة

كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، النقيب محمد النجيدي، عن القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا بغرض ترويجها وذلك نتيجة المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد عثر بحوزة المتهم على 292 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وعلى سلاح ناري و103 طلقات حية.

وأكد النقيب النجيدي في بيان له أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وكانت وزارة التجارة السعودية، احالت 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة وذلك امتثالا لما صدر من رئاسة أمن الدولة السعودية حول التحذير من جمع الأموال والتبرعات للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة السعودية فقد رصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وإدعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.

فيما أكدت الوزارة السعودية أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



الجدير بالذكر أن الوزارة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

كما حثت وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.