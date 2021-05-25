ننشر شهادة الأمن الوطني في قضية الجوكر

أحالت النيابة العامة 103 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر "

وشهد نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني بأن تحريائه أكدت أنه في أعقاب الدعوات التي بثها المتهمان الأول والثاني – الهاربان خارج البلاد - عبر استخدامها موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وروجا من خلالها لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة وداعية لاستخدام العنف، وحرضا فيها على المشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد وداعية لإسقاطه؛ يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف؛ بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتحديد يوم ۲۰۱۹/۹/۲۰ موعدا لها؛ القضية رقم ۱۳۵۷ لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا.

اضطلعت بعض العناصر بتفعيل الدعوات عبر مجموعات وصفحات إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتطبيق الواتساب بشبكة المعلومات الدولية، بغرض الحشد لتلك التجمهرات، وتحديد مواعيدها وأماكن تسييرها، وقد غرف من تلك العناصر بمحافظة السويس المتهمون من الثالث وحتى العاشر وأضافت التحريات استجابة العديد من العناصر لتلك الدعوات والمشاركة في تجمهر بميدان الأربعين - محافظة السويس- بتاریخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ والذي امتد حتی تاریخ ۲۰۱۹/۹/۲۳، مع علمهم بالغرض منه، وهو التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، وقد وقعت منهم تنفيذا لذاك الغرض؛ جرائم قطع الطريق العام بمحيط ميدان الأربعين باضرام النيران في إطارات السيارات والقاء صناديق القمامة ما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابعة لديوان عام محافظة السويس للخطر وتعطيل سيرها،

والاعتداء على قوات الشرطة المرابطة بمحيط مكان تجمعهم والقائمة على فض تجمهرهم بما جازوه من أسلحة وأدوات، قاصدين قتل أفرادها وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم بفض تجمهرهم؛ ما أحدث إصابة الشهود من العاشر إلى الثاني عشر من قوة إدارة قوات أمن السويس، وكذا إصابة الشاهد الثالث عشر الذي تصادف مروره بمكان تجمهرهم، وقد غرف من العناصر المشاركة بذاك التجمهر كل من المتهمين من الثالث وحتى الأخير.

وأنهى أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن بتاریخ ۲۰۲۰/۱/۲۷ من ضبط المتهم الحادي والستين وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، كما ضبط المتهم التاسع والسبعين وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبتاريخ ۲۰۲۰/۱/۲۸ ضبط المتهم الرابع والخمسين وبحوزته سلاح أبيض "خنجر"

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها