بسبب الغسيل.. إصابة طالبة سقطت من شرفة منزلها بالسنبلاوين

أصيبت طالبة بكدمات متفرقة واشتباه مابعد الارتجاج، إثر سقوطها أثناء قيامها بنشر الملابس بشرفة منزلها بقرية " الحصاينة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعوة "نجوم خیری محمد على " 17 عاما، طالبة ، ومقيمة قرية " الحصاينة " دائرة المركز ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج ( إدعاء سقوط من علو ).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤالها قررت بانها حال قيامها بنشر الملابس بشرفة المنزل بالطابق الأرضي إختل توازنها وسقطت أرضا مما أدى إلى حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال والدتها المدعوة " جيهان إبراهيم عبدالعال " 35 عاما، ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية ، أيدت ذات المضمون ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6415 إداري مركز السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة .