بسبب الغسيل.. إصابة طالبة سقطت من شرفة منزلها بالسنبلاوين
أصيبت طالبة بكدمات متفرقة واشتباه مابعد الارتجاج، إثر سقوطها أثناء قيامها بنشر الملابس بشرفة منزلها بقرية " الحصاينة" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول المدعوة "نجوم خیری محمد على " 17 عاما، طالبة ، ومقيمة قرية " الحصاينة " دائرة المركز ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وإشتباه مابعد الإرتجاج ( إدعاء سقوط من علو ).
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤالها قررت بانها حال قيامها بنشر الملابس بشرفة المنزل بالطابق الأرضي إختل توازنها وسقطت أرضا مما أدى إلى حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وبسؤال والدتها المدعوة " جيهان إبراهيم عبدالعال " 35 عاما، ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية ، أيدت ذات المضمون ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6415 إداري مركز السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة .