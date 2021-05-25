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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلوس متأخرة .. سر اختفاء صفحة اتحاد الكرة من مواقع التواصل الاجتماعى

أحمد مجاهد رئيس اتحاد
أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بين عشاق كرة القدم المصرية فى الوقت الحالى نتيجة اختفاء صفحة اتحاد الكرة الرسمية من على مواقع التواصل الاجتماعى “ فيس بوك ” .

وتفاجىء عشاق كرة القدم المصرية خلال الساعات الماضية باختفاء الصفحة الرسمية للجبلاية على مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما ادى إلى حالة كبيرة من الجدل بشأنها وبعض البعض يتسأل عن أسباب اختفائها وربط البعض بإمكانية إلغاؤها بقرار من اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة فى الوقت الحالى بقيادة أحمد مجاهد .

وعلم صدى البلد أن السبب وراء اختفاء صفحة اتحاد الكرة الرسمية من مواقع التواصل الاجتماعى هو وجود مستحقات متأخرة على اتحاد الكرة بشأن الصفحة ، وجاري العمل الآن من قبل مسئولى الجبلاية من أجل دفع المستحقات المتأخرة واستعادة الصفحة وإعادة استخدامها بشكل طبيعى .

قررت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحريك مواعيد مباراتين للأهلي ومثلهما لـ بيراميدز ضمن مسابقة الدوري المصري.

 

وستقام المباريات المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يعلن فيما بعد ، على أن يكتفى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر.

 

يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء المسابقة قبل تجمع المنتخب الوطني في نهاية أغسطس المقبل ، مع مراعاة ظروف الفريقين لاستمرار ارتباطهما ببطولتي الأندية الأفريقية اللتين تأهلا لدوريها قبل النهائي .

 

وجاء التعديل على النحو التالي:


⁃ تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي المقرر اقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو بستاد السلام .
⁃ تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17  المقرر اقامتها بأسوان في 7يونيو المقبل.
⁃ تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.
⁃ تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي المحدد لها 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.

 

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