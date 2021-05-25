طرق تكثيف الشعر في أسبوع واحد

بالزيوت والخلطات الطبيعية

يمكن لبعض الزيوت والخلطات أن تضمن لك تكثيف الشعر والشعور بالتحسن في أسبوع واحد، وهو أمر يحتاج إلى بعض الصبر والاستمرار على الوصفات حتى نضمن النتائج المرجوة.

تكثيف الشعر في أسبوع

هناك بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر في أسبوع بشكل ملحوظ عند المواظبة على تطبيقها، ولكن احرصي على اختيار الخلطة التي تتناسب مع طبيعة الشعر.

وفيما يلي مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر في أسبوع:





1- زيت الزيتون وزيت جوز الهند :

تستخدم في هذه الوصفة لتكثيف الشعر في أسبوع زيت الزيتون وزيت جوز الهند واقراص البيوتين، وبعض الفتيات لا تعرف ما هو البيوتين هي عبارة عن أقراص فيتامين ب والتي يتم الحصول عليها من الصيدلية.



وقد أثبت هذا الفيتامين فاعليته في تكثيف الشعر في أسبوع؛ حيث أنه يحتوي على العديد من الفوائد للشعر حيث أن نقص هذا الفيتامين في الشعر يكون سبب في تقصفه وتساقطه.

احضري قرصين من أقراص البيوتين وقومي بسحقها في إناء.

اخلطي هذا المسحوق مع الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

قبل النوم استخدمي هذا الخليط في تدليك الشعر به.

استخدمي غطاء من البلاستيك في تغطية الشعر طوال الليل.

في الصباح استخدمي الماء الفاتر والشامبو في شطف الشعر.

احرصي على تطبيق هذه الطريقة مرتين للحصول على النتائج المطلوبة.



2- زيت اللافندر:

لقد أثبت هذا الزيت مؤخرًا مدى كفاءته في تطويل وتكثيف الشعر في أسبوع ، كما أنه يستخدم في الاماكن التي لا ينمو بها الشعر أيضًا أو يكون الشعر خفيف، إضافة إلى أنه ذا رائحة مميزة تفضلها معظم الفتيات.



احضري إناء واخلطي به بعض قطرات زيت اللافندر، مع ملعقتان من زيت آخر سواء كان زيت الزيتون أو جوز الهند.



ثم ضعي خليط الزيوت في فروة الرأس مع الحرص على أن يصل لبصيلات الشعر.

استخدمي غطاء للشعر وضعيه فوق رأسك.



بعد ساعة قومي بغسل الشعر باستخدام الماء والشامبو.



تكثيف الشعر في أسبوع



3- زيت بذر الكتان :

نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية التي يحتاج إليها الشعر فإن هذا ساعد بشكل كبير في زيادة كثافة، ولمعان الشعر، وينمو بشكل أسرع فهو يساعد الشعر في الحصول على التغذية التي يحتاج إليها.

قومي بخلط ملعقة من زيت بذر الكتان مع ملعقة من أي زيت آخر مثل زيت الزيتون.

ضعي هذا الخليط على شعرك مع الحرص على توصيله لفروة الرأس.

بعد 12 ساعة من تغطية شعرك بغطاء بلاستيك، قومي بشطفه بالماء الدافئ والشامبو.



4- زيت الزيتون :

إن زيت الزيتون يساهم في تكثيف الشعر في أسبوع حيث أنه يضع حد سريع لمشكلة تساقط الشعر؛ لهذا السبب يزيد من نموه، كما أن له دور في تنعيم الشعر وعندما تستخدميه مرتين في الأسبوع فإنه يساعد في الحصول على شعر مثالي ومميز.

احضري إناء وضعي به القليل من زيت الزيتون.

ضعيه على النار الهادئة إلى أن يصبح دافيء بالقدر الذي يمكنك تحمله على فروة الرأس.

تجنبي تمامًا تسخينها لدرجة عالية فإنه بهذه الطريقة سوف يتلف فروة الرأس.



احضري منشفة وضعيها في ماء ساخن.

قومي بلف المنشفة على شعرك لمدة ربع ساعة.



بعد ذلك اشطفي الشعر بالماء وسوف تحصلين على النتائج المرغوبة من الاستخدام الاول.

احرصي على تطبيق هذه الطريقة كل خمس أيام.



5- زيت الليمون مع زيت الزيتون :

اخلطي ملعقتين من زيت الليمون، وملعقتين من زيت الزيتون مع نصف كوب من الماء.

استخدمي هذا الخليط في تدليك فروة الرأس بالكامل.



احضري منشفة وضعيها في الماء الساخن ثم طبقيها على الشعر لمدة عشرون دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو الخاص بك.



احرصي على تطبيق هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.