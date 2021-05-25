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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا في العين السخنة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يتجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العين السخنة من أجل استكمال المعسكر الخارجي الخاص بمباريات الفريق خارج القاهرة.

ويلتقي الفريق مع الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأنهى الفريق مباراته بالإسكندرية بعد الفوز أمس على  المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة والعشرون للدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق معسكرا في العين السخنة حتى موعد مباراة الإسماعيلي على أن يسافر الفريق بعدها إلى الغردقة استعدادا لمباراة الجونة في الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري  الممتاز.

وقرر الجهاز  الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مران خفيف اليوم الثلاثاء على ملعب الفندق بالإسكندرية قبل المغادرة للعين السخنة.

الزمالك نادي الزمالك الاسماعيلي كأس مصر الدوري الممتاز المصري الزمالك ضد الإسماعيلي

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