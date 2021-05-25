ننشر اعترافات الإرهابي سامي جاد الرب في قضية الجوكر

أحالت النيابة العامة 103 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر"

وأقر المتهم الثالث سامي جمال أحمد جاد الرب بالتحقيقات باستخدامه موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتحريضه على ارتكاب جرائم ارهابية وأبان تفصيلا لذلك؛ أنه على إثر بث المتهم الأول لمقاطع مصورة عبر شبكة المعلومات الدولية؛ روج من خلالها لفساد مؤسسات الدولة، وحرض فيها على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد؛ لاقى ذلك تأييده، ونشر بعضها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما انضم – أي المتهم - إلى العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتطبيق الوتساب؛ التي نشرت ذات المحتوی؛ رامية إلى تحقيق ذاك الغرض، واستجاب لها العديد من المشاركين بتجمهر میدان الأربعين بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰، كما انضم - أي المتهم - لمجموعة الكترونية آخرى على موقع "الفيسبوك"؛ بقصد التدبير التجمهر آخر اعتراضا على ضبط بعض المشاركين بالتجمهر المار بيانه، وضمت في

القضية رقم ۱۳۰۷ لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا عضويتها كل من المتهمين من الرابع وحتى الثامنة.

وأضاف بمتابعته للحساب الخاص بالمتهم الثاني عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، والذي بث - بدوره – من خلاله مقاطع مصورة؛ روج فيها لفساد مؤسسات الدولة، وحرض على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.