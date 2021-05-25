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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر اعترافات عناصر إرهابية بمخطط قلب نظام الحكم في قضية الجوكر

النيابة العامة
النيابة العامة

أحالت النيابة العامة 103 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر " 

وقرر المتهم الخامس مؤمن مصلح محمد على بالتحقيقات أنه في غضون شهر سبتمبر عام ۲۰۱۹؛ دعاه المتهم الثالث للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمحافظة السويس؛ وتلك التجمهرات  دعا لها المتهم الأول في مقاطع مصورة بثها عبر شبكة المعلومات الدولية، واستجاب له المشاركون في تجمهر میدان الأربعين بتاریخي ۲۰، ۲۰۱۹/۹/۲۱.

و قرر المتهم السادس محمود مصلح محمد على في التحقيقات بضمه من المتهم الخامس لمجموعة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ الغرض منها الدعوة إلى المشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد ومطالبة بإسقاطه، وضمت معهما كل من المتهمين الثالث، الرابع، السابع، التاسع.

 وأقر المتهم السابع مصطفی صلاح محمود بيومي وشهرته "نفتلينا" في التحقيقات باستخدامه موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم ارهابية.

وأبان تفصيلا لذلك؛ بمطالعته المقاطع المصورة التي بثها المتهم الأول عبر شبكة المعلومات الدولية، وروج من خلالها لفساد مؤسسات الدولة، وحرض فيها على المشاركة بتجمهرات مناهضة النظام الحكم القائم بالبلاد، وانضمامه لمجموعة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ نشرت ذات المحتوى؛ بغرض التدبير التجمهرات بمحافظة السويس في غضون شهر سبتمبر عام ۲۰۱۹ والحشد لها؛ وذلك بدعوة من المتهم الثالث، وضمت معهما كل من المتهمين الخامس، والسادس، والثامنة.

وأقرت المتهمة الثامنة مروة عبد الغني عبد الباقي عبد الله بالتحقيقات باستخدامها موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم ارهابية وأبانت تفصيلا لذلك؛ أنها إثر مطالعتها المقاطع المصورة التي بثها المتهم الأول عبر شبكة المعلومات الدولية، وروج من خلالها الفساد مؤسسات الدولة، وحرض فيها على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، انضمت لمجموعتين الكترونيتين عبر تطبيقي الماسنجر - بموقع الفيسبوك والواتساب بشبكة المعلومات الدولية، نشرت ذات المحتوي؛ بغرض تدبير تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمحافظة السويس في غضون شهر سبتمبر عام ۲۰۱۹؛ وذلك بتحديد مواعيدها وأماكن تسييرها، وذكرت من أعضائها كل من المتهمين الثالث، والخامس، والسابع.

وقرر المتهم التاسع عمرو أيمن زکی رمضان بالتحقيقات أنه في غضون شهر سبتمبر عام ۲۰۱۹؛ ضمه المتهم الخامس لمجموعة الكترونية، الغرض منها؛ التحريض على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، وذكر من أعضائها المتهمين الثالث، والثامنة.

وأقر المتهم العاشر عمرو خالد محمود محمد بالتحقيقات باستخدامه موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم ارهابية، وتدبيره وآخرين تجمهر بمحافظة السويس بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰

وأسندت النيابة للمتهين في القضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة العامة الجوكر نظام الحكم أخبار كاذبة الأمن القومي

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