السيسي: مصر مستعدة لاستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية في أي وقت

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا أفاد أن متحدث الرئاسة قال أن الرئيس السيسي استقبل وزير الرياضة رئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية الأنوكا.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد توفير الدولة كل سبل الدعم لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإفريقية والذي يعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الافريقية.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر مستعدة دائما لاستضافة كافة الأحداث والفعاليات الرياضية في أى وقت وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها.