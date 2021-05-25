السعودية.. إعادة افتتاح 18 مسجدًا في 7 مناطق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية، عن افتتاح 18 مسجداً بعد إغلاقها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 108 أيام، 1344مسجداً.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدين في كل من منطقتي الشرقية والقصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق عسير وتبوك والجوف.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، حاثة المصلين ومنسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وكان قد قال متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن 75% من الحالات المرصودة بفيروس كورونا مؤخرًا بسبب المناسبات العائلية، لافتا إلى أن جرعات لقاح كورونا تتجاوز حاجز الـ12 مليوناً و800 ألف جرعة معطاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة السعودية وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل أن المناعة الفردية تتشكل بعد الحصول على اللقاح، وهدفنا تحقيق المناعة المجتمعية، مؤكدا أن المناسبات الاجتماعية المسبب الأكبر لإصابات كورونا.