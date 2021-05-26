عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه خمار طويل.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل، وصلاتها بالبنطلون وفوقه خمار طويل.


وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه ينبغي ألا يكون البنطلون مفصلا لرجل المرأة، فإذا كان فضفاضا فلا حرج بالصلاة به سواء داخل المنزل أو خارجها.

 

صلاة المرأة في الأماكن العامة

يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في المتنزهات والأماكن العامة أمام الرجال إن لم يُوجَد مكانٌ يستُرُها، وخشيت خروج الوقت، أو ما شابه، فلا حرجَ عليها أن تؤدِّي الصلاة أمام الرجال الأجانب، مع الالتزام بالستْر الكامل.

صلاة المرأة إذا رآها رجلعلى المرأة عند عدم وجود مصلى أن تتخذ ساترًا سواء أكان شجرة أو جدارًا، وكذلك سؤال العاملين بالمكان إذا كانت هناك غرفة أو مكان يمكن لك الصلاة فيه وإن لم يوجد فعليك الصلاة أمام الناس وهذا الأمر جائز شرعًا.

 

 

هل يجوز صلاة قيام الليل بين أذاني الفجر؟

اقرأ أيضا :  حكم صلاة المرأة بالبنطلون؟.. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يصلين في نفس مكان صلاة الرجال وكان لا يوجد بينهم ساتر، لما ثبت من شُهود النِّساء صلاةَ العيد مع النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى؛ ففي الصَّحيحين عن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنَّها سمِعتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور -أوِ العواتق ذوات الخدور- والحُيَّض، وليشْهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيَّض المصلَّى» ومعلومٌ أنَّ صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم.

 

صلاة المرأة بملابس ضيقة

يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

ومن المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.وروى عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، رواه الإمام أحمد والحاكم ، والمقصود بلفظ «حائض» الوارد فى الحديث: أنها بلغت المحيض ومن ثم أصبحت من المكلفين بالصلاة.

حكم صلاة المرأة بالبنطلون صلاة المرأة في الأماكن العامة صلاة المرأة بملابس ضيقة

ترشيحاتنا

فرج عامر مهاجما الإعلام الرياضي: البنا يجب أن يكون قدوة لحكام مصر

عضو لجنة التعليم: قرار سحب الحكومة لقانون الثانوية العامة يأتي استجابة لمطالب الأسرة المصرية..فيديو

مقاطعة بعد القبض على صحفي معارض.. القصة الكاملة لأزمة طائرة بيلاروسيا

عندما خرج على القانون.. حكاية سيارة كريم عبدالعزيز في هذا الفيلم |صور

طقس اليوم الأربعاء 26-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

خلال شهرين..مصر تسدد 700 مليون دولار لـ نادي باريس.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

ذكرى وفاة فايزة كمال.. راهن عليها زوجها بـ"زجاجتي ويسكي" وماتت بـ السرطان

بشرى سارة.. المتعافون من كورونا لديهم مناعة طويلة الأمد

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

في عيد ميلاد عزيزة راشد.. اعتزلت بعد العار وابنتها فنانة معروفة

حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه خمار طويل.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ