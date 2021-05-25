الزمالك +90 .. حكاية دوري أبيض يُطبخ على نار هادئة

كل الطرق تؤدي إلى ميت عقبة.. المؤشرات الكروية خلال الدوري المصري الحالي تصب في صالح الزمالك للحصول على لقب الدوري الغائب عنه منذ عام 2015.

الزمالك يتحرك نحو اللقب بخطى ثابتة ويثبت يومًا بعد الآخر نية لاعبيه مزاحمة الأهلي في مركز الصدارة والظفر بالدرع الذي لا يشبع منه الأهلي .

وتشير التوقعات إلى اقتراب الزمالك من حسم اللقب أكثر من الأهلي على الرغم من عدد المباريات الكبير المتبقي للفريقين في المسابقة، وفقًا لبعض المؤشرات.

استفاقة الزمالك والروح القتالية

لأول مرة منذ 6 سنوات يلعب لاعبو الزمالك بهذه الروح العالية حتى الدقائق الأخيرة من المباريات، بل إن الفريق تمكن من انتزاع 6 نقاط بعد الدقيقة 90 بطريقة مثيرة.

في مباراة طلائع الجيش حول الزمالك خسارته بهدف إلى فوز بهدفين، آخرهم +90 برأسية متقنة من الشاب أسامة فيصل.

وفي أكثر مباريات الدوري إثارة حول الزمالك خسارته إلى فوز مثير بضربة جزاء في الدقيقة 95 سجلها أحد سيد زيزو لينتهي اللقاء 3/2 للزمالك.

إجهاد لاعبي الأهلي

الأهلي المنافس الفعلي للزمالك يقبع في المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، حيث يفصله عن الزمالك 5 مباريات إذا فاز فيها سيصل إلى النقطة 56 متقدما على الزمالك بنقطتين فقط، بينما تعثر الأهلي في مباراة واحدة سيجعل الزمالك في الصدارة.

الأهلي سيعود لمباريات الدوري مُنهكا بعد رحلة إفريقية شاقة، وسيواجه فرق الدوري المتحفزة لمركز مؤهل للبطولات الأفريقية.

وبالتالي فإن الأهلي خلال ما يزيد عن 7 مباريات قد تتأجل له لاحقا، قد يتعرض لخسارة أو تعادل فيتأخر في سباق الدوري.

الضغط النفسي على المنافس

يدخل الأهلي صراع المؤجلات دون راحة نفسية أو معنوية بعد ضغط مباريات أفريقيا القوية، فلأهلي سيكون مطالبا بلعب مباريات كؤوس وغير مسموح فيها بضياع نقطة واحدة، بينما الزمالك في الخلفية ينتظر بعدما أنهى مشواره على الوجه الأمثل.

ويرى بعض الزملكاوية أن تأجيل مباريات الأهلي ميزة للفريق الأحمر، لكن تراكم المباريات سيضع الأهلي في دوامة قد يغرق فيها بسبب هزيمة واحدة.