أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 -5-2021
ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:
دولار أمريكى 15.6093 جنيه
يورو 19.1292 جنيه
جنيــه إسترليـنى 22.1075 جنيه
دولار كنـدى 12.9753 جنيه
كرون دانمركى 2.5727 جنيه
كرون نرويجى 1.8763 جنيه
كرون ســويدى 1.8871 جنيه
فرنك سويسرى 17.4328 جنيه
100 ين يابانى 14.3349 جنيه
ريـــال سعـــودى 4.1622 جنيه
دينــار كويتى 51.8841 جنيه
درهم اماراتى 4.2492 جنيه
دولار اســـترالى 12.1253 جنيه
دينــار البحــرين 41.4029 جنيه
ريـــال عمـــانى 40.5437 جنيه
ريـــال قطــــرى 4.2214 جنيه
دينـار اردنـى 21.9850 جنيه
يوان صينى 2.4364 جنيه