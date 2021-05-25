تنفيذ حملة طرق الأبواب بسيناء لتوعية المرأة بالحصول علي لقاح كورونا
نفذ المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، بمحافظة شمال سيناء حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا ، وقد استهدفت الحملة تنفيذ " ٢٥٤٠ زيارة و ٢٥٠٠سيدة و٤٠ من الرجال.
تسجيل بيانات:
حيث قام أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة ، كذلك توعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، او من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات .
يذكر أن المجلس القومي للمراة يطلق هذه الحمله في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس ، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع .