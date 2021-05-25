بينهم خمسة أيام.. أم تسجل رقما قياسيا أثناء ولادة 3 توائم

سجلت الأمريكية كيلي دي شاني، رقما قياسيا جديدا في فترات ما بين ولادة التوائم وصل الى خمسة أيام فارق بين الطفل الأول والتوأمين التاليين.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أنجبت كيلي، البالغة من العمر 33 عاما، طفلها الأول يوم 28 ديسمبر 2019، ثم أنجبت توأمين آخرين بعدها بخمسة أيام كاملة يوم 2 يناير 2020، وأعلن الأطباء أن الثلاثة أطفال بحالة جيدة وينمون بشكل طبيعي.

وحصلت كيلي على الرقم القياسي العالمي، بعد ان تخطت الرقم السابق حيث انجبت الأم طفلها الأول بحالة جيدة ثم أنجبت الثاني بعده بيومين.

ثلاث اطفال

وقال الأطباء إن الأطفال الثلاثة، روان و ديكلان و سيان، بلغوا 18 شهرا الان، ويتلقون المراقبة الطبية بعناية، حيث تم تسجيل نمو طبيعي وحياة جيدة لهم وللأم في واقعة فريدة من نوعها.

وقالت كيلي " أشعر بالسعادة أنا وزوجي، براندون، البالغ من العمر 35 عاما، ولدينا ولد يدعى هولدن يبلغ 7 سنوات وبنت بالتبني اسمها نافيه تبلغ 12 عاما، لكن سعادتنا بالثلاث توائم لا توصف.