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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز محاكمة عامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بحلوان

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد احمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي حجز محاكمة عامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بحلوان لجلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم .

 

وكشف امر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية وهو ضابط مباحث قسم حلوان بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم ممسك سيجارة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر حوزته علي 23 قطعة للحشيش المخدر وهاتف ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السيجارة بقصد التعاطي والمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات بيعه والهاتف للتواصل مع عملائه.

 

وثبت تقرير  المعمل الكيماوي، أن القطع سمراء اللون المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات .

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل المخدرات

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