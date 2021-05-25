حجز محاكمة عامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بحلوان
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد احمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي حجز محاكمة عامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بحلوان لجلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم .
وكشف امر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية وهو ضابط مباحث قسم حلوان بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم ممسك سيجارة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر حوزته علي 23 قطعة للحشيش المخدر وهاتف ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السيجارة بقصد التعاطي والمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات بيعه والهاتف للتواصل مع عملائه.
وثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن القطع سمراء اللون المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات .