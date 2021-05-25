عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتضامنه مع الشعب الفلسطيني .. السفارة الفلسطينية تشكر لاعب سموحة

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

وجهت سفارة فلسطين بالقاهرة الشكر، إلى أحمد عبد القادر، لاعب نادي سموحة، وذلك بعدما قام بإشارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال إحدي مباريات فريقه بالدوري المصري. 

ونشرت سفارة فلسطين لدى القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة اللاعب أثناء تضامنه مع فلسطين، معلقة "شكرا للاعب نادي سموحة أحمد عبد القادر".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزا هاما على منافسه الإنتاج الحربي "4-2" في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن أحمد حمدي عبد القادر، من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة “55” من خلال مراوغة مدافعي الانتاج وتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزء لتسكن الشباك، ليعود من جديد في الدقيقة “70” ويحرز الهدف الثالث لصالح الموج الأزرق.

190885245_1824535331048249_9083895768711165045_n
190885245_1824535331048249_9083895768711165045_n
سفارة فلسطين أحمد عبد القادر نادي سموحة الدوري المصري الانتاج الحربى

ترشيحاتنا

عدوى جديدة.. الفطر الأصفر خطر فتاك يضرب الهند بقوة .. تعرف على أعراضه

عباس: نريد الطرق السلمية للوصول لحل سياسي مع إسرائيل

محمد صلاح يكسب رهان الموسم من كوكا

رئيس جامعة الأزهر يطالب أئمة وزارة الأوقاف بالتصدي للشائعات التي تسعى للنَّيل من استقرار الوطن

بلينكن يطلب من الكونجرس التصديق على مساعدات بقيمة 75 مليون دولار لقطاع غزة

لتضامنه مع الشعب الفلسطيني .. السفارة الفلسطينية تشكر لاعب سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

رسالة غامضة من كهربا قبل مواجهة الأهلي ونهضة بركان

وزير التعليم يكشف حقيقة التراجع عن تطبيق نظام التحسين في امتحانات الثانوية العامة 2021

تعليق ناري من حارس خيتافي الإسباني علي وصف شيكابالا بـ "الميت".. فيديو

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

فيديو

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ