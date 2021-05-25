لتضامنه مع الشعب الفلسطيني .. السفارة الفلسطينية تشكر لاعب سموحة

وجهت سفارة فلسطين بالقاهرة الشكر، إلى أحمد عبد القادر، لاعب نادي سموحة، وذلك بعدما قام بإشارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال إحدي مباريات فريقه بالدوري المصري.

ونشرت سفارة فلسطين لدى القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة اللاعب أثناء تضامنه مع فلسطين، معلقة "شكرا للاعب نادي سموحة أحمد عبد القادر".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزا هاما على منافسه الإنتاج الحربي "4-2" في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن أحمد حمدي عبد القادر، من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة “55” من خلال مراوغة مدافعي الانتاج وتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزء لتسكن الشباك، ليعود من جديد في الدقيقة “70” ويحرز الهدف الثالث لصالح الموج الأزرق.