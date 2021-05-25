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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس القطاع الديني بالأوقاف يتفقد جامعة “نور- مبارك” بكازاخستان

الشيخ جابر طايع أثناء
الشيخ جابر طايع أثناء الزيارة

تفقد  الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان - نور مبارك، وكان في استقباله الدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة.

يأتي ذلك في مستهل زيارته لجمهورية كازاخستان التي بدأها أمس الإثنين ، لحضور المؤتمر العلمي الدولي السنوي للجامعة والذي يتزامن مع مرور 20 عاما على إنشاء جامعة نور مبارك.

تفقد رئيس القطاع الديني، الجامعة،  بصحبة رئيس الجامعة وكل من، نائب رئيس الجامعة الدكتور خيرات قرمانباييف وجميع أعضاء هيئة التدريس الموفدون من جمهورية مصر العربية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجمهورية كازاخستان.

أشاد طايع، بالإنجازات الأكاديمية للجامعة ، لافتا إلى أن الجامعة يعمل بها اثنان وعشرون أستاذا موفدون من مؤسسات علمية عريقة من جمهورية مصر العربية.

كما أشاد  بالعملية التعليمية من خلال تفقده لقاعات المحاضرات المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة التي تلبي احتياجات العملية التعليمية في ظل الظروف الطارئة للتعليم عن بعد، وكذلك الرسالة السامية التي تقوم على المنهج الوسطي الذي يحترم الآراء و يقبل الآخر من خلال الرؤية المستنيرة وزير الأوقاف المصرية.

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