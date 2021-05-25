عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فلسطينيون من معبر رفح : لن ننسى وقفة المصريين معنا في محنتنا

صدى البلد

أبدى عدد من الفلسطينيين بمعبر رفح سعادتهم بما تبذله مصر تجاه القضية الفلسطينية، وقالوا :" لن ننسى وقفة المصريين معنا في محنتنا".

 

 وصلت صباح اليوم الثلاثاء  ثاني قوافل صندوق تحيا مصر إلى ميناء رفح البري لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وإعادة إعمار غزة.


قام الصندوق بتجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية مساهمة في عملية إعمار القطاع.


يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى والتي تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية. والتي ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.
 
وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org.

 

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات .


وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هي الأولى من نوعها التي تعبر خدمات الصندوق الحدود  المصرية في إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان الذي أسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدني في شتى مجالات التنمية.

ترشيحاتنا

عباس: نريد الطرق السلمية للوصول لحل سياسي مع إسرائيل

محمد صلاح يكسب رهان الموسم من كوكا

رئيس جامعة الأزهر يطالب أئمة وزارة الأوقاف بالتصدي للشائعات التي تسعى للنَّيل من استقرار الوطن

بلينكن يطلب من الكونجرس التصديق على مساعدات بقيمة 75 مليون دولار لقطاع غزة

لتضامنه مع الشعب الفلسطيني .. السفارة الفلسطينية تشكر لاعب سموحة

إعلامي قطري: قطر ستقف بجانب مصر والسودان في أزمة سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

رسالة غامضة من كهربا قبل مواجهة الأهلي ونهضة بركان

وزير التعليم يكشف حقيقة التراجع عن تطبيق نظام التحسين في امتحانات الثانوية العامة 2021

تعليق ناري من حارس خيتافي الإسباني علي وصف شيكابالا بـ "الميت".. فيديو

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

فيديو

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ