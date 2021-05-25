فلسطينيون من معبر رفح : لن ننسى وقفة المصريين معنا في محنتنا

أبدى عدد من الفلسطينيين بمعبر رفح سعادتهم بما تبذله مصر تجاه القضية الفلسطينية، وقالوا :" لن ننسى وقفة المصريين معنا في محنتنا".

وصلت صباح اليوم الثلاثاء ثاني قوافل صندوق تحيا مصر إلى ميناء رفح البري لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وإعادة إعمار غزة.



قام الصندوق بتجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية مساهمة في عملية إعمار القطاع.



يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى والتي تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية. والتي ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.



وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات .



وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هي الأولى من نوعها التي تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية في إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان الذي أسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدني في شتى مجالات التنمية.