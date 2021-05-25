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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية الأردن يكشف حجم التنسيق مع مصر بشأن القضية الفلسطينية

صدى البلد

كشف أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، عن وجود تنسيق مستمر مع مصر بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك تنسيق مستمر مع الأشقاء في فلسطين ومصر وجميع الأشقاء العرب.

 

وأوضح الصفدي، في كلمة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التنسيق يهدف بشكل رئيسي إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مشيرا الي أننا نسعى لهدنة دائمة من خلال التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام.

 

وقال إن إعادة إعمار غزة موضوع مهم، وهناك تنسيق فيما يتعلق بجهود المملكة والمساعدات التي نعتقد أنها ضرورية، لافتا إلى إن لقاءه مع نظيره الفلسطيني اليوم في رام الله يبعث رسالة بأن هناك تنسيق للجهود في تلك المرحلة الحساسة عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

في السياق نفسه أشاروزير الخارجية الأردني إلي أهمية مواقف الإدارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بحل الدولتين ورفض الاستيطان وترحيل السكان.

اخبار التوك شو إعادة إعمار قطاع غزة

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