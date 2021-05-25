رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح الملتقى الثاني لخريجي كلية التربية الرياضية.. صور

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، الملتقى الثاني لخريجي كلية التربية الرياضية بالجامعة ،لمناقشة مستجدات ومتطلبات جودة الخريج وسوق العمل بمشاركة الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والأستاذ الدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة كفرالشيخ والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ والكابتن أسامة سليمان نقيب المهن الرياضية بكفرالشيخ ووائل بشته موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ وعدد من مديري " الجيمات الخاصة ".



رحب عميد الكلية بالحضور وقال إن كلية التربية الرياضية تعمل على التوعية بأهمية الرياضة البدنية للحفاظ على صحة الإنسان وأكد أن الكلية بما تتضمنه من منهج نظري وعملي يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة البدنية لدى الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وهو ما يؤثر إيجابا على تطور المستوى العلمي والفكري لهم.



وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور محمد عبد العال أن مفهوم خريج التربية الرياضية تغير كثيراً بإضافة تخصصات رياضية جديدة ، مؤكدا أن إدارة الجامعة تحرص على تأهيل طلاب التربية الرياضية مشيرا إلى أهمية تأهيل المرضى بعد تماثلهم الشفاء بممارسة الرياضة ودعا إلى نقاش مفتوح بين المتخصصين لزيادة كفاءة خريجي التربية الرياضية.



كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ أننا تعمل على تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتربية الرياضية ، وقال أن كل هذا يأتى فى إطار اهتمام السيد الرئيس بشكل عام ببناء الإنسان في مختلف المجالات ، مشيرا إلى دعم وتسويق مشروع البطل الرياضي ورعاية الموهوبين من طلاب الجامعة.



و أكد د. دسوقي أن اهتمام القيادة السياسية يعطى دفعة كبيرة لتطوير المنظومة الرياضية فى مصر، مشيرا إلى أهمية دور الجامعات من خلال تعزيز الإنتماء والقيم الرياضية لدى الطلاب لدورها الإيجابى فى تأهيل وإعداد الطلاب.



وأوضح رئيس الجامعة أهمية الملتقى في ربط الخريجين بسوق العمل إلى جانب استمرار التواصل مع جامعتهم وكليتهم واطلاعهم على ماتشهده الكلية من تطور ملحوظ كونهم سفرائها خارج الجامعة، مشيراً إلى تمتع خريجي كلية التربية الرياضية بفرص عمل بعد التخرج .



ودعا الحضور لمناقشة الأفكار الجديدة والمقترحات لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة سريعا .

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