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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع المدن لرفع التراكمات وإزالة الإشغالات والالتزام بقرارات الغلق

جانب من الأعمال بأسوان
جانب من الأعمال بأسوان

شهدت المراكز والمدن التي شملتها حركة التغيرات الأخيرة في القيادات المحلية التي أقرها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حراكاً ونشاطاً ملحوظاً وخاصة في تنفيذ أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات ، بجانب الإلتزام بالمواعيد المقررة من رئيس الوزراء لغلق المحلات والمولات التجارية والمقاهى والكافتريات والمطاعم والملاهى والأندية ومراكز الشباب حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، بالإضافة إلى مواصلة حملات التطهير والتعقيم .

ففي مركز ومدينة إدفو تم رفع أكثر من 170 طن تراكمات قمامة ومخلفات وأتربة من مختلف المناطق والشوارع والميادين ، كما تم رفع عدد 25 حالة إشغال وجارى إستكمال إزالة الإشغالات المخالفة ، أما فى مركز ومدينة كوم أمبو تم رفع تراكمات للقمامة والمخلفات بحوالى 350 طن بالعديد من المناطق والأحياء والطرق بالقرى الرئيسية ، فضلاً عن رفع 19 حالة إشغال ومصادرة 22 مضبوطات .

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فيما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو المرور الميدانى على المحلات والورش لضمان إلتزامها بقرارات الغلق بعد الساعة التاسعة مساءاً ، هذا فيما تم تنفيذ أعمال مماثلة بمدن أبو سمبل السياحية وكلابشة والسباعية.

ومن جانبه شدد اللواء أشرف عطية على رؤساء المراكز والمدن على الإستمرار بالمتابعة الميدانية والتدخل السريع لحل المشاكل والمطالب الجماهيرية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، موجهاً إلى مواصلة حملات لجان التفتيش التي أمر المحافظ بتشكيلها لمواجهة أي مخلفات أو خروقات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمواعيد الغلق المقررة حيث تم عقب أجازة عيد الفطر المبارك وحتى الآن غلق   24 منشأة ما بين مقاهى وكافتريات ومحلات ، علاوة على توقيع الغرامة الفورية والمحاضر لـ 334   مخالفة لعدم ارتداء الكمامات.

وتواكب مع ذلك قيام فرق الرش والتطهير بإدارة الجامبيا التابعة لمديرية الصحة أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة وخاصة التي تشهد تردد للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى  ألف منشأة ومبنى وشارع .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنطلاق شعلة فعاليات " أولمبياد الطفل المصرى – النسخة الثالثة 2021 " بمشاركة أكثر من 3 ألاف طفل وطفلة من قرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان وذلك كنموذج محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية في كافة الألعاب الجماعية والفردية حيث تقام الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية رئيس الوزراء

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