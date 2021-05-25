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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وحيد قرقر يطالب بإنشاء شركة للنقل النهري لتخفيف العبء على النقل البري

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، كما وافقت لجنه النقل والمواصلات، على موازنه الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة.

وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٢،٢٥٦،٧٦٠مليار جنيه.

كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ٥٩،٥٠٠ مليون جنيه.

كما وافقت لجنه النقل والمواصلات علي  موازنه الهيئة العامة للنقل النهري ، وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت  ٦٣٢،٧٣٣ مليون جنيه.
كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ٥٦٨،٢٣٣ مليون جنيه.

ومن جانبه طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات،  بضرورة انشاء شركة للنقل النهري حيث انها ستخفف من عمليات النقل البري ، مؤكدة علي اهمية مجري نهر النيل والاثر الملاحي له بالاضافة الي ان قطاع النقل النهري لايرقي الي المستوي المطلوب منه  وارقام الايرادات والمصروفات لايرقي للتحدث فيها ، ولابد من زيادة عمليات التكريك حتي نتجنب شحوط المراكب السياحية ، ولابد من صيانه مستمرة للا هوسه.

واضاف النائب وحيد قرقر،  ان زيادة نقل البضائع عن طريق النقل النهري خاصة السلع التموينية عن طريق ربط بين ميناء الاسكندرية،  وميناء دمياط وعمل برتوكول تعاون بين وزارة النقل ووزارة التموين .

مجلس النواب السلع التموينية وزارة التموين الهيئة العامة للموانيء ميناء الإسكندرية لجنة النقل والمواصلات علاء عابد نهر النيل الموازنة العامة النقل النهري نقل البضائع المواصلات

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