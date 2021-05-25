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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة حضور 98.5%.. محافظ كفر الشيخ يتابع الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،أداء طلاب الصف الثالث الثانوى بمحافظة كفر الشيخ  الامتحان التجريبي الاسترشادي عن شهر مايو ،لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء ،في مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات، بإشراف الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً .

 

وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات،والالتزام بارتداء الكمامة للجميع ،واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا ، حفاظا على الطلاب وكل المشاركين في أعمال الامتحانات 

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وتقدم لأداء الاختبار التجريدي 10107  طلاب وطالبات بالقسم العلمي ، و 4515 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي ، ورصدت غرفة العمليات برئاسة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، تمكن  الطلاب من أداء الامتحانات بنسبة 98.5%.


وقالت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجهت باستمرار أعمال التعقيم والتطهير قبل وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات ، مشيرة إلى أن  يوم الخميس المقبل ، الموافق  27 مايو آخر أيام الامتحانات التجريبية الاسترشادية ، بدون درجات وذلك لقياس مدى استفادة الطلاب والقدرة علي التعود على الاختبار النهائى الذى سوف يكون في شهر يونيو 2021 .

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة ارتداء الكمامة الإجراءات الاحترازية خطة الدولة وكيل وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة

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