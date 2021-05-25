وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد فتح قنصليتنا في القدس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وقال بلينكن خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله: “نرحب بوقف إطلاق النار ونحث على البناء عليه ومنع جولة أي جولة جديدة من التصعيد”.

وأضاف: “سنمضي قدما في إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس”.

وتابع: “سنقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الطارئة في غزة و32 مليون دولار للأنروا”.

وأردف: “مصممون على آلا نرى تكرارا لما حصل فخسارة أي طفل هي خسارة للعالم".

وأوضح بلينكن أن “الجولة الأخيرة من العنف نتيجة مشاكل يجب أن نجد لها حلا”، مضيفًا: “علينا تلبية الحاجات الملحة للشعب الفلسطيني”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن ستعمل على حشد الدعم الدولي لتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين، مشددًا في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة ستعارض أي استفزازات من جانب واحد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.