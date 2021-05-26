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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرمرية .. نبات عشبي له جدوى اقتصادية عالية في شمال سيناء

دراسات علي النباتات
دراسات علي النباتات الطبية في سيناء

نبات المرمرية يعد من النباتات الطبية العشبية، الذي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية و تستخدم في تصنيع الأدوية، ، وتحتوي على الزيوت الطيارة ذات الرائحة الكافورية، ولهذه النبتة جدوى إقتصادية عالية  ،حسب دراسات  بإعتبار أن المريمية يمكن حصادها من مرتين ل 3 مرات في السنة .

 

وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية،  أن المرمرية تستعمل غالبا لتقطير الزيت العطري ،هذا الجانب الاعتماد علي زهور النبات في تغذية حشرات النحل لإنتاج علي النحل حيث يكثر زراعته في شمال سيناء .

 

كما  تستعمل المريمية غالبا لتقطير الزيت العطري ،ينتج الهكتار الواحد حوالي 85 لتر زيت عطري بسعر تجزئة  يصل ل حوالي 3000 دينار لقارورة 25 ملل .

 

ويستعمل زيت المريمية معروف في مختلف دول العالم ، في صناعة العطور الفاخرة و في صناعة منتجات العناية الشخصية وفي  صناعة محاليل الأسنان وفي صناعة المستحضرات الطبية.
 

ومن جانبه ..قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، ان زراعة النباتات الطبية والعطرية شائعة فى شمال سيناء،  وهي مجال للاستثمار فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية فى شمال وجنوب سيناء .


وقال أن المشكلة الأساسية فى منطقة وسط سيناء قلة كمية المياه وندرتها وقلة أعداد الآبار وندرة الأمطار، ولكن مع اتجاه الدولة للتوسع في الزراعات علي مياه بحر البقر المعالجة يمكن التوسع في هذه الزراعات والتي ستعطي إنتاج متميز .
 

وقال  موسي برهوم من مدينة رفح سيناء، انه اختار منطقة جلبانه  غرب العريش  ،كي يستكمل مشوار حياته في الزراعة باعتبارها احد محاور التنمية علي ارض سيناء وتجود الزراعة في تربتها الخصبة ،والتي تعطي معدلات كبيرة في الإنتاج في مختلف الزراعات سواء خضروات او فاكهة او نباتات طبية وعطرية .  


وأضاف برهوم  ، انه تم زراعة  نحو 40 فدان بنبات المرمرية بمنظفة جلبانه  والتي يعتمد عليها في  تغذية النحل قبل ان يستخدمها في عمليات التصدير ، بإعتبار أن المريمية يمكن حصادها من مرتين ل 3 مرات في السنة.
 

طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء  يؤدون الامتحانات الالكترونية لشهر مايو

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المرمرية اخبار سيناء اخبار المحافظات النباتات الطبية

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