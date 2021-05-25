إحالة المتهمين بذبح سائق توك توك فى القليوبية للمفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية احالة أوراق اثنين من المتهمين في واقعة ذبح سائق توك توك لسرقته مع سبق الإصرار والترصد، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامهم.

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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية كل من المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسينى وحسن قنديل وحضور أحمد طه رئيس نيابة قليوب وأمانة سر أشرف حسن.



وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بعثور الأهالي على جثة سائق توك توك مكبل اليدين والقدمين وبالفحص والتحري تم ضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة حيث قام المتهم الأول بإيقافه واستقلال التوك توك معه بحجة توصيلة لإحدى المناطق بمدينة قليوب وخلال الطريق استقل المتهم الثاني وقاما بذبح المجني عليه، وقاما بالاستيلاء على التوك توك الخاص به وإلقاء جثته وتم القبض على المتهمين وحبسهما حتى أصدرت المحكمة قرارها السابق.



من ناحية أخرى، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على مروجى المواد المخدرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية أسفرت عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو من المواد المخدرة وأسلحة نارية وعدد من الطلقات بشبرا الخيمة وتحررت المحاضر اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس المباحث بشن حملة أمنية مكبرة بمدينة شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط مجموعة من الخارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية.



وتمكنت الحملة من ضبط "خ س"، 26 سنة، مقيم منطاى مركز قليوب، بحوزته سلاح نارى فردخرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وضبط "ه م"، 37 سنة، عاطل، مقيم دائرة السلام بدائرة قسم أول، سبق اتهامه بعدد من القضايا، وبحوزته 160 جرام بودر، و80 جرام شادو، و220 جنيها، و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائه.



كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع م"، 35 سنة، عاطل مقيم بمنشية عبد المنعم رياض، وبحوزته 135 جرام استروكس، و150 جنيها، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وضبط "س م"، 35 سنة، مقيم الشرقاوية، وبحوزته 135 جرام حشيش، و475 جنيها، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وضبط "م س"، 36 سنة، عاطل، مقيم عزبة عثمان، بحوزته 85 قرص مخدر، و110 جنيهات، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.



وتحررت المحاضر اللازمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبعرض المتهمين على النيابة، أمر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم أول بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.