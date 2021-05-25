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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل رئيس وفد الاتحاد الأوربي

وفد الاتحاد الأوروبي
وفد الاتحاد الأوروبي يصل الأقصر

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الثلاثاء، مع السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق، خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين.

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وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة من الاتحاد الأوربي وبرنامج الأغذية العالمي بمحافظة الأقصر، والنجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وتطوير سبل التعاون المستقبلية خلال الفترة القادمة، كما تطرق اللقاء إلى جهود الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا وتأثير الجائحة على القطاع السياحي بالمحافظة والجهود المبذولة لاستعادة حركة التدفق السياحي، وافتتاحات المشروعات الأثرية خلال الفترة القادمة.


ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، برئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبصورة خاصة العلاقة المتميزة بين الأقصر ومواطني الاتحاد الأوربي، حيث أنها وجهة مفضلة للسائح الأوربي لمشاهدة المعابد والمقابر والآثار الفرعونية والحضارة المصرية القديمة، مثمنا المشاريع التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بمحافظة الأقصر، والتي تأتي متوافقة مع توجه الدولة ومشروع تطوير القرى المصرية الذي يأتي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم.


حضر اللقاء كل من نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وسعدي عبدالقادر مدير عام الادارة العامة للبرامج الاجنبية والتعاون الدولي بالمحافظة.

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الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي الأقصر محافظة الاقصر مصطفى ألهم المشروعات التنموية القطاع السياحي الحضارة المصرية القديمة لرئيس عبد الفتاح السيسي

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