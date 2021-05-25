عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين يعلق على زيارة وزير الخارجية القطري إلى مصر

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن الزيارة القطرية لمصر، مبادرة طيبة وتدل على أن السياسة لا يوجد فيها خصام دائم، موضحا أن هذا تطور مهم وانفراجه جيدة.


وأضاف خلال  مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن دور مصر القوي ظهر في أزمة قطاع غزة، حيث دعمت مصر الشعب الفلسطيني ولم تدعم حماس؛ مؤكدا أن النتائج التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة تستحق الإشادة من العلاقات المصرية التركية والقطرية، وما حدث في غزة.


وأكد، أن من كان يهاجم الدولة هو الذي يسعى إلي المصالحة معها؛ مرددًا: « جاؤوا يخاطبوا ود الدولة المصرية بعد ان فتحوا قنواتهم للهجوم على مصر»، منوهًا بأن مصر لم تفتح أرضها إلي المعارضين القطرين، وعودة العلاقات المصرية القطرية هو خطوة نحو عودة العلاقات وتحسينها في المستقبل.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين. 


 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خارجية دولة قطر عباس كامل الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

شوفتها بتخوني في الحلم .. حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بشبرا الخيمة

بعد تظاهرات البطالة.. سلطان عُمان يصدر 5 قرارات عاجلة .. تفاصيل

مصائب الهند لم تنته.. بعد الأسود والأبيض فطر أصفر يضرب البلاد

التقارب المصري الأمريكي|عضو الحزب الديمقراطي: قضايا المنطقة لا تمر إلا بالتعاون مع مصر

شوبير ساخرا: بصراحه عمرى ماشفت جدول دورى في حياتي كده

زيادة جديدة.. الأردن تسجل 920 إصابة جديدة و11 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

تحرش وتصريحات جريئة.. رانيا يوسف قد تواجه الحبس والغرامة لهذه الأسباب

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021

مستشفى النجوم: أول تعليق من شريف الدسوقى .. وتطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

رطوبة وحرارة.. الأرصاد: منخفض موسمي يضرب البلاد ويستمر حتى نهاية الصيف

بلينكن ونتنياهو يشيدان بجهود مصر في وقف إطلاق النار بغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ