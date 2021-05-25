عماد الدين حسين يعلق على زيارة وزير الخارجية القطري إلى مصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن الزيارة القطرية لمصر، مبادرة طيبة وتدل على أن السياسة لا يوجد فيها خصام دائم، موضحا أن هذا تطور مهم وانفراجه جيدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن دور مصر القوي ظهر في أزمة قطاع غزة، حيث دعمت مصر الشعب الفلسطيني ولم تدعم حماس؛ مؤكدا أن النتائج التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة تستحق الإشادة من العلاقات المصرية التركية والقطرية، وما حدث في غزة.



وأكد، أن من كان يهاجم الدولة هو الذي يسعى إلي المصالحة معها؛ مرددًا: « جاؤوا يخاطبوا ود الدولة المصرية بعد ان فتحوا قنواتهم للهجوم على مصر»، منوهًا بأن مصر لم تفتح أرضها إلي المعارضين القطرين، وعودة العلاقات المصرية القطرية هو خطوة نحو عودة العلاقات وتحسينها في المستقبل.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.



