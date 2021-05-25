شوفتها بتخوني في الحلم .. حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بشبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس المتهم بالشروع في قتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالة المتهم للكشف الطبى لبيان سلامة قواه العقلية والاستعلام عن حالة الزوجة بعد نقلها للمستشفي وسؤال شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هاجم زوجته حاملا السكين، وأصابها بعدة إصابات متفرقة وهو يهذي بكلمات غير مفهومة أمام أطفاله، وتمكن الأهالي من السيطرة عليه وتسليمه لأجهزة الأمن.



كان اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا يفيد تعرض ربة منزل للطعن بالسكين من قبل زوجها ، انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، وتبين أن المجنى عليها تدعى "أ.ج" 27 عام مصابة بعدة طعنات وجرى حجزها في مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى "م.ص" 37 عاما.



وتوصلت التحريات أن الزوج دائم التشاجر مع المجني عليها وبسؤاله قال إنه أثناء نومه "حلمت أن زوجتى بتخوني"، فقررت التخلص منها.



وقال شهود عيان إنهما في وقت سابق شاهدوا الزوج وهو يسير في الشارع وملابسة ملطخة بالدماء وبحالة انهيار تام وكان يهزى بكلمات غير مفهومة، كما أنه كان دائم التشاجر مع زوجته ، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



من ناحية أخرى شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على مروجى المواد المخدرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية أسفرت عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو من المواد المخدرة وأسلحة نارية وعدد من الطلقات بشبرا الخيمة وتحررت المحاضر اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس المباحث بشن حملة أمنية مكبرة بمدينة شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط مجموعة من الخارجين على القانون بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية.



وتمكنت الحملة من ضبط "خ س"، 26 سنة، مقيم منطاى مركز قليوب، بحوزته سلاح نارى فردخرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وضبط "ه م"، 37 سنة، عاطل، مقيم دائرة السلام بدائرة قسم أول، سبق اتهامه بعدد من القضايا، وبحوزته 160 جرام بودر، و80 جرام شادو، و220 جنيها، و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائه.



كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع م"، 35 سنة، عاطل مقيم بمنشية عبد المنعم رياض، وبحوزته 135 جرام استروكس، و150 جنيها، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وضبط "س م"، 35 سنة، مقيم الشرقاوية، وبحوزته 135 جرام حشيش، و475 جنيها، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وضبط "م س"، 36 سنة، عاطل، مقيم عزبة عثمان، بحوزته 85 قرص مخدر، و110 جنيهات، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.