الفنان أحمد رفعت: مدين لله بنجاحي في مسلسل "الاختيار 2"

قال الفنان أحمد رفعت، أحد أبطال مسلسل "الاختيار 2"، إن والدته أكثر أفراد أسرته المعجبين بالدور الذي قدمه في المسلسل، مشيرا إلى والده متوفى منذ 20 عاما.



وأضاف الفنان أحمد رفعت، في لقائه ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع على فضائية "أون تي في"، أنه مدين لله بنجاحه في تقديم الدور، وتحقيق القبول والترحيب على دوره.



وأشار إلى أن الجمهور أعجب بأدائه في ترتيل القرآن الكريم، متابعا "التكفيريون اتخذوا الدين تجارة للزعامة والعنف، ومدعومون من جهات خارجية".

وتابع أنه لم يتواصل مع أهل الشهيد أحمد جاد، ولكن بعض رجال المتابعات الأمنية كانوا يتابعون كل مشهد والأداء وطريقة الحركة وحمل السلاح.

وأوضح أن أهمية المسلسل حتمت على الأجهزة الأمنية تحري الدقة، لأنه من المسلسلات الناجحة والتي تهم المصريين.

