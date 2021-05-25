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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حول أزمة أطباء التكليف

النواب يناقش غداً 19 طلب إحاطة لـ وزيرة الصحة.. تفاصيل

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تناقش غداً الأربعاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم  ١٩  طلب إحاطة تقدم بها نواب البرلمان حول الأزمة المشتعلة منذ فترة بسبب قرار وزيرة الصحة بتوزيع ٥٠% من الأطباء على خمس تخصصات فقط وتوزيع ال٥٠% الأخرى على باقى التخصصات. 

يأتي هذا بعد محاولات عديدة من جانب النقابة لإيجاد حل مع الوزارة بالتفاهم على نقاط الاختلاف إلا أن المفاوضات لم ينتج عنها حل 
ولم  تستجب الوزارة لمطالب شباب الدفعة الذين تم فرض تخصصات بعينها عليهم فى محاولة لسد العجز فيها وهو ما سيؤدى الى عجز في باقي التخصصات على المدى القريب

و سعت النقابة العامة للأطباء في كل الاتجاهات في محاولة  لحل هذه الأزمة سواءً بمخاطبات رسمية أو لقاءات ومفاوضات مطولة مع مسئولي الوزارة.
كما ناشدت النقابة  المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ولجنة الصحة ونواب البرلمان .

وغدا الأربعاء ستناقش لجنة الصحة طلبات الإحاطة.


وفى انتظار حدوث انفراجة والوصول الى حل حرصاً على مستقبل شباب الأطباء ومستقبل المهنة في مصر. 

مجلس النواب البرلمان الأطباء وزيرة الصحة نواب البرلمان طلب احاطة النقابة العامة للأطباء

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