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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أطهر الطاهر عن تألقه مع سموحة: أحمد سامي سر تألقي هذا الموسم

صدى البلد

أبدى الدولى السودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول بنادى سموحه ارتياحه الشديد للمستوى الفنى الرائع الذى ظهر عليه فى موسمه الأول فى الدورى المصرى رغم عدم تأقلمه فى بداية الدورى بسبب اختلاف طريق اللعب وقوة المنافسات فى البطولة المصرية.


وأكد اللاعب أن السبب الأساسى وراء تألقه مع "الموج الأزرق" يعود للمدير الفنى أحمد سامى الذى نجح فى توظيفه بالشكل السليم داخل المستطيل الأخضر اضافة إلى مساعدته الدائمة على تطوير مستواه الفنى ومنحه تعليمات ودروس فنية خاصة خلال الفترة الماضية وأن العمل معه سيكون مفيداً له فى المستقبل.
 

وأشار أطهر الطاهر أن فريق سموحه يضم بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى بداية من حراسة المرمى بوجود الهانى سليمان والدفاع الذى يضم رجب نبيل وعبدالمنعم والبدرى وهناك المرعبين مصطفى فتحى وأحمد حمدى عبدالقادر وعبدالكبير الوادى وحسام حسن قبل رحيله ولو التوفيق ساندنا فى بعض المباريات هذا الموسم لكنا ننافس الأن على البطولة ولكننا سنقاتل من أجل البقاء فى المربع الذهبى هذا الموسم والمشاركة فى البطولات الإفريقية فى موسمها الجديد.
 

وعن حقيقة تلقيه عروضا خارجية وداخلية قال: أنا أركز حاليا مع سموحه لوضعها فى مكانها الطبيعى بين كبار الدورى المصرى ومرتبط بعقد رسمى مع الفريق والعروض سيتم مناقشتها مع الإدارة ووكيل أعمالى فأنا أعمل فقط داخل الملعب.


وأختتم اللاعب كلامه قائلاً: مستمتع جدا باللعب فى الدورى المصرى وسعيد بتجربة سموحه وأتمنى أن أساهم فى تحقيق المزيد من الإنتصارات مع الفريق وأشكر مدربى احمد سامى على تطوير مستواى هذا الموسم.

الدوري المصري حسام حسن احمد سامي سموحة مصطفى فتحي

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