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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد نهضة بركان: نسعى لتعويض نتائجنا السيئة خلال الموسم من بواية الأهلي بطل القرن

نهضة بركان
نهضة بركان

قال محمد عزيز قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، إن فريقه قادر على تقديم أداء جيد أمام الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي لتعويض النتائج السيئة خلال الفترة الأخيرة.

وقال عزيز قبل سفر الفريق إلى قطر عبر موقع "Le360": "مباراة السوبر ضد فريق كبير اسمه الأهلي وفريق القرن كما يُلقب، لكن نهضة بركان حقق في السنوات الأخيرة انطباعا جيدا، ونشعر بالفخر لتمثيل المغرب في كأس السوبر".

واستدرك "ندافع عن حظوظنا ومستعدون بشكل جيد لأننا نريد إثبات قدرات لاعبينا في المباريات الهامة ، نريد تعويض النتائج السيئة هذا الموسم بهذا اللقب ونسعد الجماهير التي دائما تقف خلفنا في السراء والضراء".

وأتم "إن شاء الله نقدم مستوى جيدا وتكون النتيجة في صالحنا".

ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية التي يحمل لقبها من مرحلة المجموعات.

الأهلى السوبر الإفريقي الدوري المغربي الكونفدرالية دوري ابطال افريقيا

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