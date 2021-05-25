استعدادات مكثفة للصيف بمدينة مرسى مطروح ..شاهد

مطروح تتابع الاستعداد لموسم الصيف

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، استمرار رفع كفاءة شواطئ مطروح العام والليدو والفيروز بباب البحر في إطار الاستعدادات المكثفة والعاجلة لاستقبال موسم الصيف لتكون المدينة في أبهى صورها.



وأكد جاب الله مواصلة أعمال الرصف بمنطقة ريم بعد الانتهاء من أعمال البنية التحية ضمن خطة المدينة لإعادة الشيء لاصلة وذلك بعد توصيل المرافق العامة للعمارات السكنية والمنشآت السياحية بالمنطقة.



وشدد على رفع معدلات النظافة العامة بالشوارع والميادين العامة حيث تم رفع أكثر من 75 ألف طن قمامة بالأحياء ال 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال 5 أشهر من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة مؤكدا بأنه يتم يوميا رفع أكثر من 480 طن قمامة على مدار ال 24 ساعة.



وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح لزراعة أشجار ونباتات الزينة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدولي بمدخل المدينة وقص وتقليم وري أشجار ونخيل الزينة بنطاق المدينة من خلال رجال التشجير طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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