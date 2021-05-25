تفاصيل انحدار 3 عربات قطار بضائع من حوش أبو زعبل واصدامها بسيارة ملاكي

كشف المعاينة الأولية فى واقعة انحدار 3 عربات بأحد القطارات داخل حوش محطة أبو زعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واصطدامهم بسيارة ملاكى كانت تمر من مزلقان أبو زعبل وحدوث تلفيات بالسيارة دون وقوع خسائر بشرية.

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وتبين إن 3 عربات "صهاريج" بأحد قطارات البضاعة المستخدمة في نقل السولار انحدرت لمسافة 400 متر بورش أبو زعبل ثم اصطدمت بسيارة "ملاكي" أثناء عبورها مزلقان بنفس المنطقة.



وتبين أن عربات القطار التي انحدرت تسببت في تهشم السيارة الملاكي بعد جرها لمسافة 400 متر، دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



من جانبها قامت هيئة السكة الحديد بسحب العربات الثلاث بواسطة جرار جديد تم الدفع به إلى منطقة الحادث بحوش محطة أبو زعبل.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بفحص الواقعة وطلب تحريات المباحث وحصر التلفيات.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بانحدار 3 عربات قطار بضائع كانت بالمخزن تحركت فجأة بسب فك التعشيقة الخاصة بها، ما تسبب في التصادم بسيارة ملاكي دون خسائر بشرية وجار حصر التلفيات بالسيارة دون تعطل في حركة القطارات على خط الشرق.



وقال مصدر بالسكة الحديد إن حوش محطة أبو زعبل التابعة لهيئة السكة الحديد ثد شهدت واقعة انحدار داخل حوش المحطة، ما أدى إلى تحرك ثلاث عربات بضائع من نوع الصهاريج المستخدمة في نقل السولار مما أدى إلى اصطدامها بإحدى السيارات أثناء عبورها من مزلقان أبو زعبل.

وأوضح المصدر أن خفير المزلقان لم ينتبه إلى انحدار الثلاث عربات ما أدى لاصطدامها بسيارة ملاكي والمسير بها لمسافة 400 متر خلف المزلقان دون وقوع أي إصابات بين المواطنين مشيرا إلى تهشم السيارة من الجانب الأيسر نتيجة الاصطدام.



وأشار المصدر إلى أن السكة الحديد قامت بإرسال جرار إلى منطقة الحادث وسحب العربات الثلاثة وإزالة أي عارض على السكة، موضحًا أنه تم اصدار تعليمات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة مؤكدا أن العربات داخل حوش المحطات لا بد أن يتم تلجيمها بواسطة البرادين والمسؤولين عن أحواش المحطات.



من جانبها أمرت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس المتهم بالشروع في قتل زوجته 4 ايام على ذمة التحقيق ، واحالة المتهم للكشف الطبى لبيان سلامة قواه العقلية والإستعلام عن حالة الزوجة بعد نقلها للمستشفي وسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وكشفت التحريات الاولية ان المتهم هاجم زوجته حملا السكين وأصابها بعدة إصابات متفرقة وهو يهذي بكلمات غير مفهومة امام اطفاله وتمكن الأهالي من السيطرة عليه وتسليمه لأجهزة الأمن.

كان اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا يفيد تعرض ربة منزل للطعن بالسكين من قبل زوجها ، انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، وتبين أن المجنى عليها تدعى "أ.ج" 27 عام مصابة بعدة طعنات وجرى حجزها في مستشفى ناصر بشبرا الخيمة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى "م.ص" 37 عاما.



وتوصلت التحريات أن الزوج دائم التشاجر مع المجني عليها وبسؤاله قال إنه أثناء نومه "حلمت أن زوجتى بتخوني"، فقررت التخلص منها.



وقال شهود عيان إنهما في وقت سابق شاهدوا الزوج وهو يسير في الشارع وملابسة ملطخة بالدماء وبحالة انهيار تام وكان يهزى بكلمات غير مفهومة، كما أنه كان دائم التشاجر مع زوجته ، وألقي القبض علية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.