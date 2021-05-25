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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج 21 حالة شفاء من فيروس كورونا بأقسام العزل في الشرقية

خروج ٢١ حالة شفاء
خروج ٢١ حالة شفاء من فيروس كورونا بأقسام العزل في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 21 حالة شفاء جديدة، وذلك اليوم من مستشفيات الصحة بالمحافظة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وكانت تتلقي العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات، منها ٨ حالات بمستشفى بلبيس المركزى، و ٦ حالات بمستشفى الإبراهيمية المركزى، و ٤ حالات بمستشفى فاقوس النموذجى، و ٣ حالات بمستشفى الحسينية المركزى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بالمستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

إنطلاق حملة تطعيم العاملين بقطاع التعليم بلقاح كورونا في الشرقية

إنطلاق حملة تطعيم العاملين بقطاع التعليم بلقاح كورونا في الشرقية

وعلي جانب اخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

 واضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( اللواء مساعد مدير الأمن – شرطه المرافق – الإدارة العامة للمرور – مباحث شرطة المركز) بشن حمله مكبره وأسفرت عن تم تغريم 10 من المواطنين من أصحاب المحال التجارية الغرامة المالية المقررة لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتم رفع 22 حاله إشغال طريق متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 وفي سياق متصل، قامت رئاسة المركز بحملة تفتيشية على المحال التجارية والصناعية والمخابز وغيرها لمراجعة التراخيص ومدي الإلتزام بالإجراءات والإشتراطات والتدابير اللازمة للتشغيل، وتم الانتقال بمعرفه اللجنه المشكلة لمنطقه الكونت شديد – شيبه – النكاريه للمرور على كافة الانشطة و تم تشميع 2 مخبز سياحي ومطعم ومحل بيع طيور لوجود مخالفات في  الأمن الصناعي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بضبط مقهى مخالف لاجراءات الغلق بشارع القومية خلال مرور رئيس الحي بالشوارع فتلاحظ غلق باب مقهى  بينما يوجد أصوات بداخله وبفتح باب المقهى اتضح أنه يعمل بكامل طاقته وبداخله زبائن،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع  رئيس الوحدة المحلية بسماكين الغرب ومركز الشرطة  بشن حملة مكبرة  للتأكد من تنفيذ قرار الغلق التام للمحال التجارية والمقاهي المخالفة لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالمركز والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد أسفرت الحملة عن تغريم  3  من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية وتم مصادرة  6 شيشة بناحية سماكين الغرب ومدينة الحسينية من المقاهي والكافيهات وكذلك تم تحرير3 محاضر ضد المحلات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق للحد من إنتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

 

كما شنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبرا النخله حملة بالتعاون مع نقطه شرطه شبرا النخلة وتم تحرير عدد (٦) محاضر لمحال لمخالفة ميعاد الغلق المقرر.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع  رؤساء الوحدات المحلية بالمرور والمتابعة على المحلات التجارية والورش المهنية والمقاهي والمطاعم والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة حيال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد و تم توقيع غرامه فورية علي ٢٠ مواطن غير ملتزم بإرتداء الكمامة الواقية.

 

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من ضبط ( ٣٥ ) شيشة داخل كافيهات بنطاق الوحدات المحلية ( صافور – دبيج ) بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم تحرير محاضر للمخالفين.

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