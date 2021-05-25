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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير ساخرا: بصراحه عمرى ماشفت جدول دورى في حياتي كده

صدى البلد

سخر الاعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق من جدول مباريات الدوري المصري .

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ بصراحه عمرى ماشفت جدول دورى في حياتي كده !!!!”

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قررت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحريك مواعيد مباراتين للأهلي ومثلهما لـ بيراميدز ضمن مسابقة الدوري المصري.

وستقام المباريات المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يعلن فيما بعد ، على أن يكتفى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر.

يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء المسابقة قبل تجمع المنتخب الوطني في نهاية أغسطس المقبل ، مع مراعاة ظروف الفريقين لاستمرار ارتباطهما ببطولتي الأندية الأفريقية اللتين تأهلا لدوريها قبل النهائي .

وجاء التعديل على النحو التالي:
⁃ تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي المقرر اقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو بستاد السلام .
⁃ تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17  المقرر اقامتها بأسوان في 7يونيو المقبل.
⁃ تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.
⁃ تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي المحدد لها 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.-ط

الدوري المصري الأهلى احمد شوبير بيراميدز كرة القدم كأس مصر الاتحاد المصري

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