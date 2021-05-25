الفنان أحمد رفعت: الشهيد أحمد جاد كان ملاك.. وصاحب أعمال خيرية| فيديو

إحنا مش بنضحك عليكم ..

قال الفنان أحمد رفعت ، المشارك في مسلسل " الإختيار 2" ، إن الشهيد "أحمد جاد " ، والذي قام بدوره في العمل، كانت من ضمن أعماله الخيرية امتلاكه لمسجد في محافظة مرسى مطروح، معقبا : " أنا مدين للراجل.. ده كان ملاك " .

وأضاف الفنان أحمد رفعت ، خلال لقاءه لـ برنامج " راجل و2 ستات " ، والمذاع على فضائية " أون تي في"، أنه أهل الشهيد " أحمد جاد " تواصلوا معه بعد أدائه للدور ، لافتا إلى أن الشهيد "جاد " من ضمن رجال أمن الدولة الذي يستحق لقب الملاك ، معقبا : " أحنا مش بنضحك عليكم أحمد جاد كان كده" .

وأشار إلى أن الجمهور أعجب بأدائه في ترتيل القرآن الكريم ، متابعا : " أن التكفيريين أتخذوا الدين كتجارة للزعامة والعنف ومدعومين من جهات خارجية " .

وتابع أنه لم يتواصل مع أهل الشهيد أحمد جاد، ولكن رجال المتابعات الأمنية للتعقيب على كل مشهد، والأداء وطريقة الحركة وحمل السلاح.

وأوضح أن أهمية المسلسل حتمت على الأجهزة الـمنية تحري الدقة لأنه من المسلسلات الناجحة والتي تهم المصريين .

