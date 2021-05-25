مجدي عبد الغني يهنئ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

فخر مصر والعرب..

هنأ الكابتن مجدي عبد الغني لاعب المنتخب المصري السابق ، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالفوز بجائزة افضل لاعب في ليفربول لهذا العام.



وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:"‏ألف ألف مبروك لابننا وفخر مصر والعرب محمد صلاح، أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2021 عن جدارة".



وأعلن نادي ليفربول عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن الموسم المنقضي 2020-2021، بأصوات الجمهور.

وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول:" سعيد بالفوز بهذه الجائزة ، خاصة أنها تم التصويت لها من قبل المشجعين ، لكن الفوز بالمباريات النهائية والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا كان أهم شيء."

وأضاف:"أعتقد أنني لعبت بشكل جيد هذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي - إنه يتعلق بالفريق.. بالنسبة لنا كفريق ، أعتقد أنه لو كان لدينا المشجعين في الملعب ، فإن وضعنا وحالتنا سيكونا أفضل بكثير. لقد عانينا الكثير هذا الموسم مع افتقادنا للجماهير، لذلك أنا سعيد بالمباراة الأخيرة من الموسم التي لعبناها مع جماهيرنا. كان من الرائع رؤيتهم في الملعب ".

وتابع:"أهم ما في الموسم كان هدف أليسون بيكرفي الدقيقة 95 على وست بروميتش ألبيون.. كان لا يصدق. كما قلت ، الأمر يتعلق بالفريق ورد الفعل على الهدف ... لم أفكر في الأمر ، كنت أقفز. كانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل."

وأردف :"الكرة الأخيرة في المباراة ، كانت لحظة لا تصدق وكنت سعيدًا جدًا من أجله.. لقد كانت رأسية رائعة حقًا ، لم تكن متوقعة لا يُصدق. لقد قام بعمل رائع وحصل على النقاط الثلاث لنا “

واختتم صلاح حديثه قائلًا:"أريد أن أقول شكراً جزيلاً لكم على التصويت لي ، أنا فخور بذلك وسأراكم قريباً".

ونجح محمد صلاح في تسجيل 31 هدفًا لـ ليفربول في 51 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وكان ثاني هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسبق لمحمد صلاح الفوز بالجائزة في أول مواسمه مع ليفربول، موسم 2017-2018.